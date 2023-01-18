Офицер разведки США рассказал о жестком ответе Путина на диктат Запада

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Владимир Путин сделал Россию суверенным и независимым от диктата Запада государством, считает отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

"Путин подписал распоряжения о выходе из соглашений Совета Европы. Это означает, что договоры и процесс сотрудничества с этой организацией прекращены", – отметил экс-военный.

Риттер отметил, что страны Запада не имеют возможности заключать новые договоренности с Москвой, поэтому именно Россия может идти на контакт на своих условиях и когда посчитает нужным.

Ранее Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о завершении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.

Инициативой подразумевается прекратить действие 21 документа, среди которых Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская конвенция о пресечении терроризма, Европейская социальная хартия, Устав Совета Европы, Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы и другие.

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