18 января, 20:13Политика
Офицер разведки США рассказал о жестком ответе Путина на диктат Запада
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Владимир Путин сделал Россию суверенным и независимым от диктата Запада государством, считает отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Путин подписал распоряжения о выходе из соглашений Совета Европы. Это означает, что договоры и процесс сотрудничества с этой организацией прекращены", – отметил экс-военный.
Риттер отметил, что страны Запада не имеют возможности заключать новые договоренности с Москвой, поэтому именно Россия может идти на контакт на своих условиях и когда посчитает нужным.
Ранее Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о завершении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.
Инициативой подразумевается прекратить действие 21 документа, среди которых Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская конвенция о пресечении терроризма, Европейская социальная хартия, Устав Совета Европы, Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы и другие.
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