Дипломат Гаврилов заявил, что Киев может в любой момент прекратить боевые действия

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Правительство Украины и его "западные кураторы" при желании могут в любой момент прекратить боевые действия. Об этом на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями сообщил глава российской делегации Константин Гаврилов. Его слова передает РИА Новости.

Представитель РФ обратил внимание на то, что высказанные ранее российской стороной предложения остаются в силе.

"Предложения Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины, устранению исходящих с ее территории угроз безопасности нашей стране в конституционно закрепленных границах хорошо известны и остаются в силе", – отметил Гаврилов.

Выступая на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности дипломат подчеркнул, что поставленные Россией в рамках СВО цели будут достигнуты.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что украинская сторона готова к диалогу с РФ только в случае, если он будет основан на принципах международного права.

Среди условий переговоров он также назвал уважение к Уставу ООН, к территориальной целостности и суверенитету Украины, принципу верховенства права.

Песков заявил, что в продвижении ВС РФ в зоне СВО есть положительная динамика

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