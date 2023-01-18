Путин назвал режим на Украине неонацистским

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что у России есть все основания называть существующий режим на Украине неонацистским, сообщает "Интерфакс".

Также, по его словам, есть возможность помогать людям, которые считают себя частью русской культуры и носителями русского языка. Путин подчеркнул, что РФ может помогать им в том числе с помощью Вооруженных сил страны.

"Мы не можем их не защищать", – заключил президент.

Ранее Путин сообщил, что Россия начала специальную военную операцию, чтобы прекратить полномасштабные военные действия в Донбассе, которые продолжаются с 2014 года. Глава государства подчеркнул, что защита населения Донбасса и прекращение развязанной Киевом войны является основным смыслом специальной военной операции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все поставленные изначально цели специальной военной операции на Украине остаются актуальными. Он добавил, что освобождение ДНР и ЛНР также находится в приоритете.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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