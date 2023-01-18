Путин заявил, что Россия в ходе СВО хочет прекратить войну в Донбассе

Фото: ТАСС/Александр Река

Россия начала специальную военную операцию, чтобы прекратить полномасштабные военные действия в Донбассе, которые продолжаются с 2014 года, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

"По сути, полномасштабные боевые действия в Донбассе с 2014 года не прекращались. С применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации это все происходило. Все, что мы делаем сегодня, в том числе и в специальной военной операции, – это попытка прекратить эту войну", – сказал президент на встрече с жителями блокадного Ленинграда и ветеранами Великой Отечественной войны.

Глава государства подчеркнул, что защита населения Донбасса и прекращение развязанной Киевом войны является основным смыслом специальной военной операции.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все поставленные изначально цели специальной военной операции на Украине остаются актуальными. Он добавил, что освобождение ДНР и ЛНР также находится в приоритете.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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