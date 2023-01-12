Песков заявил, что все прежние цели СВО остаются в силе

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Изначальные цели специальной военной операции на Украине остаются прежними, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"О новых целях Верховный главнокомандующий не говорил. Все прежние цели остаются на повестке дня", – цитирует Пескова "Интерфакс".

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что освобождение Луганской и Донецкой народных республик также находится в приоритете у властей.

Между тем экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший глава Пентагона Роберт Гейтс выразили мнение, что российский лидер Владимир Путин не допустит потери территорий, присоединенных в ходе СВО. По их мнению, глава государства планирует сделать новые субъекты плацдармами для наступления.

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