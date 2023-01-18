Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин почтил память защитников Ленинграда, возложив цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке в день 80-летия прорыва блокады. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент России возложил к основанию мемориала букет красных роз, перевязанный траурной черной лентой под мелодию песни Льва Гурова "Тишина" в исполнении горниста почетного караула. Путин некоторое время молча постоял у памятника, после чего поклонился и последовал в сторону автомобиля.

В церемонии также принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о семье Путина в период блокады Ленинграда предоставлена в достаточном количестве.

При этом он отметил, что не располагает данными о том, получал ли российский лидер юбилейные награды в связи со снятием блокады.

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