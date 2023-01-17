Путин не планирует объявлять о новой волне мобилизации или смене режима СВО – Песков

Фото: Агентство ''Москва''/Кирилл Зыков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует объявить о смене статуса специальной военной операции (СВО) или продолжении мобилизации в ходе мероприятий в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда 18 января. Об этом сообщается в телеграм-канале "Осторожно Media".

"Это все слухи. Не слушайте их", – уточнил официальный представитель Кремля.

Ранее ряд телеграм-каналов и некоторые российские блогеры предположили, что глава государства может объявить Украине полноценную войну или сменить статус СВО. Также появлялись сведения о возможной новой волне мобилизации.

До этого Песков опроверг сообщения о новой волне мобилизации в РФ, подчеркнув, что россиянам следует ориентироваться на заявления президента Владимира Путина.

С таким же призывом пресс-секретарь президента РФ выступил и 9 января. Тогда Песков попросил россиян не верить сообщениям о продолжении мобилизации в России, которые распространяются в телеграм-каналах.

Представитель Кремля вновь подчеркнул, что первоисточником информации остаются официальные власти. Поэтому, считает Песков, гражданам следует не придавать большого значения публикациям.



Путин объявил о старте частичной мобилизации в России 21 сентября. Спустя месяц, 28 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил о завершении призыва. По его словам, в общей сложности на службу призвали 300 тысяч граждан.

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