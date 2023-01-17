Песков призвал ориентироваться по вопросам мобилизации на заявления Путина

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о новой волне мобилизации в РФ, подчеркнув, что россиянам следует ориентироваться на заявления президента Владимира Путина.

"Да, ее (тему мобилизации. – Прим. ред.) там искусственно будируют из-за рубежа и изнутри страны. Я предлагаю вам все-таки вспоминать все время соответствующие заявления, которые делал президент Путин на этот счет", – цитирует Пескова RT.

С таким же призывом пресс-секретарь президента РФ выступил и 9 января. Тогда Песков попросил россиян не верить сообщениям о продолжении мобилизации в России, которые распространяются в телеграм-каналах.

Представитель Кремля вновь подчеркнул, что первоисточником информации остаются официальные власти. Поэтому, считает Песков, гражданам следует не придавать большого значения публикациям.



Путин объявил о старте частичной мобилизации в России 21 сентября. Спустя месяц, 28 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил о завершении призыва. По его словам, в общей сложности на службу призвали 300 тысяч граждан.



Песков призвал не верить сообщениям о продолжении мобилизации в России

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