Песков заявил об оперативной реакции на проблемы в ходе мобилизации

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос по заявлению министра обороны России Сергея Шойгу о проблемах в ходе мобилизации. Об этом сообщает "Газета.ру".

Он переадресовал данный вопрос в Минобороны. Пресс-секретарь президента отметил, что о различных проблемах говорили неоднократно, а власти на них оперативно реагировали.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в ходе мобилизации было много проблем и сложностей. Он также добавил, что большую часть вопросов удалось решить оперативно. Шойгу поведал, что военное ведомство не пыталось скрывать возникшие в ходе мобилизации проблемы.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. Спустя месяц, 28 октября, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о завершении призыва. По его словам, в общей сложности на службу призвали 300 тысяч граждан.



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