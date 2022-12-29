13:26Общество
Песков заявил об оперативной реакции на проблемы в ходе мобилизации
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос по заявлению министра обороны России Сергея Шойгу о проблемах в ходе мобилизации. Об этом сообщает "Газета.ру".
Он переадресовал данный вопрос в Минобороны. Пресс-секретарь президента отметил, что о различных проблемах говорили неоднократно, а власти на них оперативно реагировали.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в ходе мобилизации было много проблем и сложностей. Он также добавил, что большую часть вопросов удалось решить оперативно. Шойгу поведал, что военное ведомство не пыталось скрывать возникшие в ходе мобилизации проблемы.
Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. Спустя месяц, 28 октября, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о завершении призыва. По его словам, в общей сложности на службу призвали 300 тысяч граждан.
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