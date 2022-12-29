Минобороны РФ оперативно решает проблемы частичной мобилизации – Шойгу

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Министерство обороны РФ быстро справилось с большинством сложностей, возникших в ходе частичной мобилизации, заявил глава ведомства Сергей Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вы знаете о том, что мы завершили частичную мобилизацию. Мы провели ее, было много сложностей и проблем. Здесь не могу не сказать, что нам удалось достаточно оперативно большую часть проблем и вопросов решить", – сказал он на заседании парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции.

По словам министра, военное ведомство не пыталось скрывать возникшие в ходе мобилизации проблемы, избрав конструктивный подход к их решению.

"Есть проблема – надо решать. За это я хотел бы поблагодарить многих. Мы очень надеемся на то, что у нас будет нормальная, хорошая работа", – добавил глава Минобороны.

Ранее Шойгу, открывая первое заседание парламентской координационной группы по вопросам спецоперации, призвал понять, что работа организации рассчитана не на один день. Он подчеркнул, что за решенными проблемами часто возникают следующие.

В состав группы вошли общественные деятели, журналисты, корреспонденты и парламентарии. Организацию возглавил зампред СФ Андрей Турчак.

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