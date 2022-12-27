Мишустин рассказал о планах провести проверку расходования средств на СВО

Фото: телеграм-канал ''Минобороны России''

Правительство России запланировало проверки расходования средств, выделенных на проведение специальной военной операции. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов.

По его словам, специалисты проверят те ресурсы, которые предназначались на ремонт и производство вооружений, военной и спецтехники, закупку горюче-смазочных материалов.

Глава правительства добавил, что в перспективе проверки пройдут и по остальным направлениям расходования средств в ходе спецоперации.

Ранее вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что в России нет смысла создавать мобилизационную экономику. По его словам, в стране есть нужное число резервов и рычагов, которые можно задействовать для решения поставленных задач. Он указал, что такие рычаги есть не только у правительства, но в целом у страны и российских регионов.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!