Вице-премьер заявил, что в РФ не нужно создавать мобилизационную экономику

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В настоящее время нет никакого смысла создавать мобилизационную экономику в России. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в интервью телеканалу "Россия 24".

Он указал, что в стране есть необходимое количество резервов и рычагов, которые можно задействовать для решения поставленных задач. По его словам, такие рычаги есть не только у правительства, но в целом у страны и российских регионов.

Белоусов также пояснил, что мобилизационной экономики в принципе не существует как таковой. По его словам, такая экономика – часть мобилизационного общества.

"(Это. – Прим. ред.) всегда военизированная история, это отказ от личных интересов по отношению к государственным интересам, жесткое превалирование государственных (интересов. – Прим. ред.) и так далее", – подчеркнул вице-премьер.

Ранее первый зампредседателя Центробанка РФ Алексей Заботкин рассказал, что российская экономика может вернуться к докризисному состоянию через три года. Он указал, что на адаптацию нужно время.

По его словам, процесс восстановления проходит не так быстро после циклического спада, который произошел в экономике страны в 2020 году.



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