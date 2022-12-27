Эксперт заявил о невозможности отказа от евро в ЕС по прогнозу Медведева

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Отказ от евро в странах Евросоюза может занять от трех до пяти лет. Об этом сообщил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

"Отказаться от евро не так просто для стран ЕС, как кажется. Это не одномоментный процесс, на это потребуются годы, три–пять лет может занять", – цитирует специалиста РИА Новости.

Как объяснил Алиев, государства, входящие в состав ЕС, зависимы от экономической модели Германии и Франции. При этом сами государства вряд ли пойдут на отказ от валюты. Ускорению процесса отказа от евро могут послужить политический и экономический расколы.

Предполагаемым "кандидатом" на замену евро эксперт назвал юань. Алиев также не исключил, что заменить евро попытаются единицей, основанной на корзине валют и не привязанной к ресурсам.

Ранее зампред СБ РФ Дмитрий Медведев поздравил западные страны с наступающим Новым годом и представил список футуристических тезисов. В список он включил 10 пунктов, содержащих возможные события 2023 года.

По прогнозу политика, в следующем году может произойти распад Евросоюза. В результате этого национальная валюта перестанет использоваться в качестве платежного средства.



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