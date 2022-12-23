Экономист предрек обрушение курса евро

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Экономист Михаил Беляев заявил, что курс евро может обрушиться из-за топливно-энергетического кризиса в мире, сообщает газета "Известия".

"...от евро имеет смысл ждать резкого ослабления. Дело в том, что экономический кризис в этом регионе застопорился, но тем не менее все равно продолжает назревать из-за топливно-энергетических проблем", – объяснил эксперт.

Беляев затронул и ситуацию с долларом. Для этой валюты, по словам экономиста, характерна прочная тенденция курсовых соотношений, несмотря на определенную волатильность.

Произошедшее на уходящей неделе укрепление европейской валюты по отношению к рублю эксперт назвал временным. По его мнению, причина такого движения кроется в спекулятивных действиях и не отражает реальность.

Накануне в ходе торгов на Мосбирже курс европейской валюты поднялся выше 77 рублей и составил 77,02 рубля. Это произошло впервые с 27 апреля текущего года.

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