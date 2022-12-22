Курс евро на Мосбирже превысил 77 рублей впервые с 27 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро поднялся выше 77 рублей впервые с 27 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

На 12:06 по московскому времени евро вырос на 1,33 рубля – до 76,93 рубля и в конечном итоге дошел до отметки в 77,02 рубля.

В то же время курс китайского юаня вырос на 18,7 копейки, до 10,266 рубля, а американского доллара – на 1,27 рубля, до 72,27 рубля.

Между тем замдиректора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко выразил мнение, что послабление российской валюты к евро может быть связано с сокращением поставок нефти до 1,6 миллиона баррелей в день вместо прежних трех.

Однако эксперт успокоил, что до конца 2022 года доллар может вернуться к 61–65 рублям. По его мнению, национальная валюта будет слабеть только к евро из-за подорожания европейской валюты к доллару.

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