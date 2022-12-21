Курс юаня в ходе торгов поднялся выше 10 рублей

Фото: TACC/Zhang Xinjun/Zuma

Курс китайского юаня преодолел показатель 10 рублей впервые с 30 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

Курс китайской валюты расчетами завтра на 08:28 по московскому времени вырос на 13,6 копейки, до 10,026 рубля. Между тем доллар вырос на 1,32 рубля, до 70,19 рубля.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов советовал вместо доллара и евро купить китайский юань.

Однако он предупредил, что инвестиции в данную валюту имеют свои риски. По его словам, китайский юань не представляет собой лучший инвестиционный актив.

Курсы доллара и евро начали расти впервые с мая 2022 года

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