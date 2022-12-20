Финансовый аналитик рассказал, какую валюту лучше покупать в 2023 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал, какую валюту лучше всего покупать россиянам в следующем году.

По его мнению, не следует покупать валюту недружественных стран, поскольку она неинтересна из-за своей низкой ликвидности. Кроме того, пока не стабилизируется ситуация в геоэкономике, стоит отказаться от покупок доллара и евро.

"Инвестировать в иностранную валюту недружественных стран нужно ровно столько, сколько нужно для зарубежных поездок и других деловых и личных целей. <...> При относительно крепком рубле рассматривать инвестиции в валюту западных стран не стоит и вовсе", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Антонов отметил, что при торговле на Мосбирже вместо доллара и евро можно использовать китайский юань. Однако инвестиции в данную валюту тоже рискованные, поскольку она не является первоклассным инвестиционным активом и славится нерыночным курсообразованием, уточнил аналитик.

Эксперт также добавил, что в уходящем году российский рубль демонстрирует заметные успехи даже на фоне просадки в декабре. По его словам, в начале следующего года вряд ли стоит ожидать удорожания доллара и евро выше 72,5–75 и 70–72 рублей соответственно.

Ранее финансовый аналитик Ян Арт предположил, что в 2023 году продолжится действие факторов укрепления рубля. Эксперт также высказал надежду на выход из кризиса и появление спроса на нефть, что сможет поддержать российский рубль.



"Деньги 24": москвичам рассказали, стоит ли сейчас покупать валюту

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