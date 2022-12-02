Экономист спрогнозировал изменения курса доллара в ближайшее время

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, как будет меняться курс доллара в ближайшее время. Об этом сообщает RT.

Он отметил, что курсы валют зависят от общего состояния экономики страны.

По его словам, в настоящее время российская экономика пребывает в состоянии адаптационного спокойствия с признаками улучшения ситуации.

"Никакой катастрофы нет. Американская экономика тем не менее в устойчивом состоянии. Все это указывает на то, что курс рубля по отношению к доллару или же доллара по отношению к рублю радикально измениться никак не может", – рассказал Беляев.

Эксперт выразил мнение, что "якорным" значением курса будет 61 рубль за доллар.

"Конечно, под влиянием каких-то конъюнктурных и информационных вбросов он может отклоняться. Но если колебания и будут, то не больше чем на рубль в ту или иную сторону", – пояснил он.

Экономист добавил, что до конца года никаких радикальных изменений курса доллара не предвидится.

Ранее финансовый аналитик Ян Арт выразил мнение, что в 2023 году продолжится действие факторов укрепления рубля. По его словам, одним из таких факторов будет голубиная риторика Федеральной резервной системы (ФРС) в США.

Эксперт также высказал надежду на выход из кризиса и появление спроса на нефть, что сможет поддержать рубль. Здесь же он отметил, что ценовой потолок для РФ "вполне приятен" с точки зрения экономики.

До этого специалист департамента стратегических исследований финансовой компании Николай Вавилов оценил факторы ослабления российской валюты, которые перечислил Центральный банк: геополитику, растущую инфляцию, повышенные ставки и многое другое. По словам эксперта, факторы остались прежними, однако есть и множество других.

Он подчеркнул, что курс национальной валюты будет определяться исходя из нужд властей и экономики.



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