Эксперт объяснил резкое ослабление курса рубля к доллару

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Стремительное укрепление курса доллара к рублю обусловлено успешным преодолением кризисных явлений в экономике Соединенными Штатами и странами Европы, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Он отметил, что эксперты существенно переоценили степень кризиса, охватившего США и Евросоюз. Беляев отметил, что доллар и евро возобновили рост, как только властям удалось сгладить последствия кризисных явлений.

"Это были объективные условия. А дальше они были подхвачены привычкой к спекулятивно-ажиотажному спросу на американскую валюту, особенно в конце года. Ну и торговцы нефтью чуть-чуть помогли, которые стали заполнять свои хранилища топливом. Вот это все подталкивало доллар наверх", – сказал он.

Беляев пояснил, что далее эта тенденция была подхвачена спекулянтами, которые и обеспечили большие скачки роста курса доллара к рублю. По его словам, укрепление американской валюты не носит фундаментальный характер, поскольку в его основе лежит ажиотажно-спекулятивный фактор.

"Значит, скоро мы увидим пределы этого пика и движение пойдет вниз. Но, естественно, оно не дойдет до прежних позиций, с которого началось это ралли, остановится на более высоких отметках по отношению к стартовому движению", – добавил Беляев.

Утром 21 декабря курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 70 рублей впервые с 11 мая. К 07:12 по московскому времени курс американской валюты вырос до 70,04 рубля, поднявшись на 1,7%.

Курс евро, в свою очередь, укрепился до 74,06 рубля, демонстрируя повышение на 0,87%.

"Деньги 24": москвичам рассказали, стоит ли сейчас покупать валюту

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!