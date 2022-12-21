Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 70 руб

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Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 70 рублей впервые с 11 мая. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

К 07:12 по московскому времени курс американской валюты вырос до 70,04 рубля, поднявшись на 1,7%. К 07:29 курс доллара снизился до 69,74 рубля (+1,2%).

Курс евро, в свою очередь, укрепился до 74,06 рубля, демонстрируя повышение на 0,87%.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Москвой 24 заявил, что рост курсов иностранной валюты не продлится долго. По его словам, уже в январе 2023 года доллар установится на отметке в 64 рубля, а евро снизится до 66–67.



Курсы доллара и евро начали расти впервые с мая 2022 года

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