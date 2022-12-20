Стремительный рост курсов валют завершится в январе – эксперт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рост курсов иностранной валюты не продлится долго: уже в январе 2023 года доллар установится на отметке в 64 рубля, а евро снизится до 66–67. Такой прогноз в разговоре с Москвой 24 дал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Последние дни фиксируется ослабление рубля по отношению к иностранным валютам. По данным Мосбиржи, утром 20 декабря курс евро поднялся выше 74 рублей впервые с 11 мая 2022 года. Доллар преодолел показатель в 69 рублей.



Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Сейчас мы наблюдаем стремительный рост доллара и евро по отношению к рублю. Но именно стремительность этих темпов указывает на то, что это временное явление, скорее основанное на каких-то информационных соображениях. И спекулятивные действия повышают курсы доллара и евро по отношению к рублю.

По прогнозам экономиста, уже к концу этого и началу следующего года доллар и евро вернутся на более низкие позиции.

"Может быть, где-то в конце 2022-го, буквально в недалеком будущем (а уж после Нового года совершенно точно) эта волна спадет. Курс евро и доллара опустится на те значения, которые определены объективными условиями, состоянием экономик всех трех участников: США, Европы и России. Конечно, корректировка до стартовых позиций не произойдет, но уровень по доллару будет где-то 64–65 рублей максимум (скорее всего, 64 рубля), по евро – где-то 66–67 рублей", – отметил эксперт.

Ранее Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов посоветовал не вкладываться в валюту недружественных стран в 2023 году. По мнению эксперта, покупать ее стоит лишь в случае необходимости, например при поездке за рубеж.

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