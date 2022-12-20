Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро поднялся выше 74 рублей впервые с 11 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

Также колебания отмечены у американской валюты. Курс доллара преодолел показатель 69 рублей. Китайская валюта тем временем торговалась на Мосбирже в районе 9,9 рубля.

Курс доллара расчетами завтра на 10:15 по московскому времени преодолел показатель 1,58 рубля и достиг 69,3 рубля, а евро – 73,61 рубля (+1,48 рубля). Однако позже евро превысил показатель 74 рублей.

Отмечается, что в утреннее время российская национальная валюта пыталась закрепиться, однако после стала сдавать позиции.

19 декабря было зафиксировано сильное ослабление рубля к иностранным валютам, в частности доллара и евро. Так, курс американской валюты преодолел показатель 68 рублей впервые с 11 мая. Евро же на тот момент поднялся до 72,05 рубля.

Между тем финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рекомендовал вместо доллара и евро приобрести китайский юань. Однако он предупредил, что инвестиции в данную валюту имеют риски, так как она не представляет собой первоклассный инвестиционный актив.

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