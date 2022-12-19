Эксперт назвал причину ослабления рубля к доллару и евро

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Ослабление российской валюты к доллару и евро является следствием увеличения импорта и сокращения экспортных потоков в России за последние недели. Таким мнением поделился глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По его словам, до этого валюта была достаточно стабильной при малом спросе, однако сейчас ситуация крайне изменилась, ведь импортные поставки продолжают расти. Из этого выходит, что впоследствии растет спрос и на валюту.

На колебания также существенное влияние оказало снижение экспорта в связи с потолком цен на российскую нефть. Все это оказало сильнейшее давление на рубль.

Однако он считает, что в будущем российская валюта сможет отыграть часть потерь.

"На следующей неделе экспортеры будут перечислять в рублях налоги и акцизы в бюджет, что повысит спрос на рублевую ликвидность. Курс доллара может снизиться до уровня около 63,5–64 рублей за единицу, курс евро – до 68–69 рублей", – цитирует Деева RT.

После сегодняшних торгов Мосбиржи стало известно, что курс евро превысил 70 рублей впервые с 27 мая, а курс доллара преодолел показатель в 66 рублей впервые с 30 мая.

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