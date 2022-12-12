В США заявили о "титанической битве" с Россией за будущее мировой финансовой системы

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Запад вступил в "титаническую битву" с Россией за будущее всей мировой финансовой системы, заявил обозреватель американского издания 19FortyFive Роберт Фарли.

Журналист напомнил, что после начала специальной военной операции на Украине США, Евросоюз, Япония и Великобритания фактически заморозили 300 миллиардов долларов валютных резервов, которые РФ держала за рубежом. При этом Москва смогла использовать данные активы для выплаты процентов по суверенному долгу и избежала дефолта.

"Западная кампания привела к санкциям такого масштаба, которых ранее не было в мировой финансовой истории. <...> Россия ввела контроль за движением капитала, чтобы предотвратить дальнейший его отток, и существенно повысила процентные ставки. Это дало держателям рублей стимул удерживать валюту", – говорится в статье.

Несмотря на отключение нескольких крупных банков от SWIFT, Россия предприняла шаги для защиты и укрепления нацвалюты, а также потребовала от иностранных потребителей энергоресурсов расплачиваться за газ и нефть рублями, напомнил Фарли.

Когда вступили в силу нефтяные санкции ЕС и потолок цен от G7, продолжил журналист, Москва заявила, что не примет ограничение цен на нефть и не будет продавать ее странам, которые согласятся с действиями "Большой семерки".

"Таким образом, Россия и Запад вступили в титаническую битву за финансовое будущее России, а также за будущее всей мировой финансовой системы. Последствия будут широко распространены как внутри РФ, так и за ее пределами", – заключил Фарли.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия выступает за пересмотр механизмов работы мировой финансовой системы, поскольку действующая обеспечивала "золотой миллиард" благодаря чужим средствам.



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