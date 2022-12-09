Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что РФ не будет продавать нефть странам, поддерживающим ценовой потолок на топливо. Об этом президент сообщил на пресс-конференции, организованной по итогам его визита в Киргизию.

"Что касается нашей реакции, то, я уже говорил, мы просто не будем продавать в те страны, которые такие решения принимают", – сказал президент РФ.

По словам Путина, Россия ответит на ограничения, не понеся при этом негативные последствия. Потолок цен на российскую нефть, уточнил президент, оказывает влияние не только на страну, но и на производителей топлива. Установленная стоимость может привести к коллапсу в сфере.

Президент России подчеркнул, что ответ Москвы на ограничения со стороны стран G7, Евросоюза и Австралии, которые установили ценовой потолок на сырье, будет изложен в ближайшие дни в указе. Одним из его вариантов может стать сокращение объемов добычи нефти.

"У нас есть договоренность с ОПЕК+ по известной планке добычи. Мы подумаем, что дополнительно, если потребуется", – объяснил Путин.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что реакция Москвы на ограничения со стороны недружественных стран будет изложена в соответствии с интересами страны. По его словам, над ответом РФ работают эксперты, которые находятся на заключительной стадии подготовки действий.

До этого в материале зарубежного издания указывалось, что ценовой потолок на российскую нефть не принесет ожидаемого эффекта. По мнению автора статьи, в данный момент неясно, как будет обеспечиваться соблюдение установленных правил.



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