Польский посол заявил, что ЕС может принять новый пакет санкций против РФ 9 декабря

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Польские власти рассчитывают, что Евросоюз примет девятый пакет антироссийских санкций вечером в пятницу, 9 декабря. Об этом заявил посол Польши в ЕС Анджей Садось, передает Польское агентство печати.

По его словам, новый документ состоит из предложений Польши, которые поддержали Латвия, Литва и Эстония.

Садось уточнил, что речь идет о расширении списка товаров двойного назначения и работающих на "российскую военную машину" компаний.

"Вводим запрет инвестировать в российскую горнодобывающую промышленность. Вносим в санкционные списки почти 200 человек и фирм", – уточнил Садось.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что очередные санкции необходимо ввести против 200 физических лиц и организаций, трех банков. Кроме того, в список могут войти предприятия военно-промышленного комплекса, члены Госдумы и Совфеда, а также министры России и другие лица.



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