ЕК предложила включить в девятый пакет санкций 200 граждан и 3 банка РФ

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Еврокомиссия выступила с предложением включить в девятый пакет санкций против РФ порядка 200 физических лиц и организаций, а также 3 банка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы организации Урсулы фон дер Ляйен.

"Еще почти 200 человек должны быть включены в черный список. Санкции будут введены против еще трех банков", – заявила фон дер Ляйен.

В список персональных санкций могут войти предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), члены Госдумы и Совфеда, а также министры России и другие лица.

Помимо этого, Еврокомиссия предлагает запретить вещание четырех телеканалов, установить экспортные ограничения на товары двойного назначения, включая беспилотные летательные аппараты.

Также фон дер Ляйен подтвердила намерение расширить ограничения против российской энергетической и горнодобывающей промышленности. До этого подобная информация появилась в СМИ. Уточнялось, что для некоторых видов продукции горнодобывающей промышленности будет сделано исключение.

В числе лиц, которые войдут в санкционный список ЕС, могут оказаться в том числе две дочери и двоюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова. Новые ограничительные меры в отношении России планируют согласовать к концу следующей недели.



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