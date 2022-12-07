Шесть стран ЕС призвали Еврокомиссию скорректировать санкции против РФ – СМИ

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Франция, Германия, Нидерланды, Испания, Бельгия и Португалия призвали Еврокомиссию скорректировать антироссийские санкции, чтобы они не оказывали негативного влияния на поставки продовольствия и удобрений. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на соответствующее заявление.

В материале издания говорится, что власти европейских государств обеспокоены правовой защитой и надежностью предлагаемых ЕК рекомендаций по транспортировке российского зерна и удобрений.

"Нынешняя правовая ситуация способствует критике санкций, которые фактически препятствуют торговле продовольствием и удобрениями", – говорится в документе.

Как уточняется в заявлении, нередко продовольственные грузы задерживаются в портах Европы дольше, чем необходимо, потому что компании опасаются участвовать в сделках, связанных с россиянами из санкционного списка.

По данным авторов документа, это противоречит политике ЕС в области продовольственной безопасности. Они призывают ЕК внести уточняющие корректировки в санкции, считая, что подобные меры позволят снять ответственность с экономических ресурсов, которые используются для закупки и транспортировки продукции сельскохозяйственного класса.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что санкции ЕС против РФ ограничивают экспорт сельхозпродукции из страны. Слова Брюсселя он назвал ложью, объяснив, что, хоть и санкции не содержат рубрики "удобрения и продовольствие из России", они ограничивают экспорт по другим параметрам.



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