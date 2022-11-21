Путин заявил, что РФ обеспечивает продовольственную безопасность по большинству параметров

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Россия обеспечивает продовольственную безопасность по большинству ключевых параметров, включая зерно, сахар, растительное масло и рыбную продукцию. Об этом заявил Владимир Путин на церемонии запуска племенного центра по воспроизводству индейки в Тюменской области.

Президент России также отметил заслуги производителей мяса и мясной продукции, которые экспортируют продукты в более чем 110 стран. При этом Путин подчеркнул необходимость дальнейшей работы над развитием отраслей фруктов, овощей, молочной продукции. Он указал на очень большой потенциал для роста в данном секторе.

"И для его реализации нам критически важно укрепить позиции, добиться ощутимого прогресса и максимально необходимой независимости в такой чувствительной сфере, как семенной и племенной фонд. А это – основа агропромышленного комплекса, база для роста урожайности наших полей и производительности российских ферм", – сказал Путин.

По его словам, вопросы животноводческой и птицеводческой отрасли имеют чрезвычайную важность для экономики и повышения суверенитета России в агропромышленном комплексе. Он пояснил, что такие предприятия, как открывшийся под Тюменью центр по воспроизводству индейки, призваны укрепить продовольственную безопасность.

"Это без всякого преувеличения вопрос нашего технологического, научного и продовольственного суверенитета, устойчивости и наполнения российского рынка доступными и качественными продуктами питания. В условиях санкционного давления, глобальных продовольственных вызовов... эти задачи становятся еще более актуальны", – отметил президент.

Путин указал, что принятые ранее меры поддержки АПК и отраслевой науки сработали. Он напомнил, что Россия обеспечивает собственные потребности, а также помогает столкнувшимся с дефицитом продовольствия странам и продолжит это делать.

Глава государства подчеркнул, что непрофессиональная и авантюрная политика Запада привела к дисбалансу в мировом продовольствии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Москва и Анкара договорились о бесплатных поставках продовольствия наиболее нуждающимся странам. Он выразил мнение, что Африка должна получать выгоду от черноморского зернового коридора. По его словам, Турция проследит, чтобы продовольствие доходило до стран, которые переживают голод.



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