ООН призвала снять все ограничения для экспорта продуктов из РФ и продлить зерновую сделку

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ООН призвала снять остающиеся ограничения для экспорта российского продовольствия и удобрений и приложить максимальные усилия для продления зерновой сделки. Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека организации Стефана Дюжаррика.

"Мы призываем все стороны приложить все усилия для возобновления черноморской зерновой инициативы и максимально полной реализации обоих соглашений", – приводит его слова РИА Новости.

Дюжаррик добавил, что Организация Объединенных Наций готова продолжать работу со всеми сторонами, чтобы достичь этих целей. Он отметил, что в настоящее время судоходные компании, фермеры, торговцы зерном и удобрениями во всем мире ждут "определенности будущего".

Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября, однако перспективы ее продления до сих пор неясны. Как указывает российская сторона, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее заявил, что вторая часть зерновой сделки о снятии ограничений с российских удобрений и продовольствия совершенно не выполняется. Он отметил, что Москва регулярно напоминает о своем предложении бесплатно распределить 300 тысяч тонн удобрений, которые находятся в различных портах Европы, среди беднейших стран.

Кроме того, в середине октября Владимир Путин предупредил, что Россия закроет зерновой коридор, если подтвердится, что он был использован для доставки взрывчатки для подрыва Крымского моста. Президент отметил, что, по данным ФСБ, взрывное устройство, использованное для осуществления теракта, было отправлено морем из Одессы.



Минобороны РФ сообщило, при каких условиях будет продлена черноморская "зерновая сделка"

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