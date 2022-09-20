Путин назвал верхом цинизма отказ ЕС ответить на предложение РФ о передаче удобрений

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Владимир Путин назвал верхом цинизма отказ Евросоюза ответить на предложение России передать бесплатно удобрения развивающимся странам, заблокированные в европейских портах.
"Верхом цинизма является то, что даже наше предложение бесплатно, хочу это подчеркнуть, бесплатно передать нуждающимся странам заблокированные в европейских портах из-за санкций 300 тысяч тонн российских удобрений до сих пор остается без ответа", – высказался глава государства.
Путин отметил, что было бы понятно нежелание давать лишнюю возможность заработать российским компаниям. Однако сейчас РФ бесплатно отдает удобрения, подчеркнул он.
"Отдайте хотя бы бесплатно нуждающимся странам. Нет, и на это нет ничего. Никакого ответа", – резюмировал президент.
9 сентября в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ Путин заявил, что Россия готова бесплатно отдать развивающимся странам свои удобрения.
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик рассказал, что международная организация и Россия проводят в Женеве консультации по реализации экспорта российских продовольствия и удобрений.
До этого постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в рамках зерновой сделки до сих пор не был обеспечен экспорт российских продовольствия и удобрений.
РФ оказалась недовольна исполнением зерновой сделки для развивающихся стран
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