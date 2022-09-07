ООН и Россия консультируются в Женеве по экспорту продовольствия и удобрений

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Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик рассказал, что международная организация и Россия проводят в Женеве консультации по реализации экспорта российских продовольствия и удобрений.

"Мы очень тесно сотрудничаем с РФ и нашими партнерами, в первую очередь США, ЕС и Великобританией, по вопросу упрощения торговли российскими зерном и удобрениями на мировых рынках", – передает ТАСС его слова.

Дюжаррик также добавил, что 7 сентября состоялась встреча между российской стороной и представителями ООН.

Ранее Владимир Путин предложил подумать об ограничении вывоза зерна с Украины в Европу. Президент России пообещал посоветоваться на эту тему с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Российский лидер подчеркнул, что практически все зерно с Украины было вывезено в Евросоюз, а не в бедные или развивающиеся страны. Он отметил, что лишь два корабля из 87 загрузили по Всемирной программе продовольствия ООН, которая подразумевает помощь нуждающимся странам. На них вывезли 60 тысяч тонн продовольствия из двух миллионов тонн.