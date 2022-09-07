Путин предложил обдумать вопрос ограничения вывоза зерна с Украины в Европу

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Владимир Путин предложил подумать об ограничении вывоза зерна с Украины в Европу. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент России пообещал посоветоваться на эту тему с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Ведь это мы с ним выработали механизм вывоза украинского зерна", – пояснил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что практически все зерно с Украины было вывезено в Евросоюз, а не в бедные или развивающиеся страны. Он отметил, что лишь два корабля из 87 загрузили по Всемирной программе продовольствия ООН, которая подразумевает помощь нуждающимся странам. На них вывезли 60 тысяч тонн продовольствия из двух миллионов тонн.

"Очевидно, что при таком подходе масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать, к сожалению. Что способно привести к небывалой гуманитарной катастрофе", – сказал Путин.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в рамках зерновой сделки до сих пор не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений. Кроме того, дипломат отметил, что не был произведен экспорт российского зерна в рамках соглашения. Говоря об экспорте удобрений, постпред РФ подчеркнул, что также ничего не было сделано.

