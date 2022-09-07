Небензя допустил непродление зерновой сделки

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Россия отмечает, что в рамках зерновой сделки до сих пор не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Мы хотим видеть реализацию российской части соглашения. Пока этого нет", – приводит ТАСС слова Небензя.
Кроме того, дипломат отметил, что не был произведен экспорт российского зерна в рамках соглашения. Говоря об экспорте удобрений, постпред РФ подчеркнул, что также ничего не было сделано.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны не принимают решение о снятии санкций, препятствующих доступу российского продовольствия на мировые рынки. Министр также сообщил о совместной работе с ООН в целях выполнения заключенных в июле в Стамбуле договоренностей.
До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что попытки американских властей возложить ответственность за мировой продовольственный кризис на Россию являются абсурдными.
Он подчеркнул, что дефицит аграрной продукции связан с последствиями пандемии, перебоями в цепочках поставок, в том числе из-за антироссийских санкций, инфляцией и изменением климата.
22 июля Россия, Турция и ООН подписали в Стамбуле соглашение по экспорту зерна. Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы. Москва и Киев договорись, что суда, идущие с Украины с зерном, не должны подвергаться нападениям.
Вины России в мировом продовольственном кризисе нет – Мишустин
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