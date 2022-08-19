США опасаются признавать РФ спонсором терроризма из-за соглашения по зерну

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Вашингтон испытывает опасение, что признание России государством – пособником терроризма помешает исполнению договоренностей по экспорту зерна, заявил глава отдела координации санкций Госдепа США Джим О'Брайен. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы всегда осознаем, что Россия будет агрессивно реагировать", – сказал он, отметив, что Вашингтон обеспокоен этим в ситуации с соглашением по зерну.

О'Брайен отметил, что США и Украина прорабатывают новые санкции в отношении РФ, а также рассматривают более комплексные подходы к введению дополнительных ограничений.

21 июля спикер палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с заявлением, что Конгресс сам внесет Россию в список стран – спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдепартамент.

Ранее Россия, Турция и ООН подписали в Стамбуле соглашение по экспорту зерна. Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы. Москва и Киев договорились, что суда, идущие с Украины с зерном, не должны подвергаться нападениям.