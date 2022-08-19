Госдеп высказал Конгрессу США опасения о включении РФ в список спонсоров терроризма – СМИ

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Госдеп неофициально проинформировал Конгресс США относительно опасений по поводу негативных последствий возможного включения России в список стран – спонсоров терроризма. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Politico.

"Государственный департамент опасается, что включение России в этот список <...> поставит под угрозу хрупкую сделку, разрешающую судам с зерном покидать украинские порты. На выработку этой договоренности ушли месяцы", – говорится в публикации.

Также в статье отмечается, что если соответствующая инициатива будет одобрена, то многие американские компании будут фактически отрезаны от участия в деловых отношениях с Россией.

В конце июля спикер палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с заявлением, что Конгресс сам внесет Россию в список стран – спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдепартамент.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что последствия для отношений Москвы и Вашингтона будут крайне негативными в случае признания Соединенными Штатами РФ спонсором терроризма. По его мнению, отношения между двумя государствами находятся в незавидном положении, их сложно испортить еще сильнее.

