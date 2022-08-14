Россия разорвет отношения с США после признания ее спонсором терроризма – МИД

Фото: depositphotos/borjomi88

Россия разорвет отношения с США, если конгресс признает ее спонсором терроризма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

"Если они еще не разучились, то, наверное, понимают. Мы об этом говорили – и не только устно, мы еще и письменно комментарии размещали и даже переводили на английский язык. Все неоднократно было заявлено", – сказала она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что последствия для отношений России и США будут крайне негативными в случае признания Соединенными Штатами РФ спонсором терроризма. По его мнению, отношения между двумя государствами находятся в незавидном положении, их сложно испортить еще сильнее.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Москве считают заявления из Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма "пропагандистским ходом". Она пообещала, что РФ не оставит такие меры без ответа.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с заявлением, что конгресс сам внесет Россию в список стран – спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдепартамент.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.