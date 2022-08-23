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Политика

18:57

Запад планирует вброс о якобы российской диверсии в отношении судна с зерном – МИД РФ

политика

Фото: AP Photo/Nina Lyashonok

Запад планирует информационную провокацию, предполагающую распространение фейков о якобы планах России осуществить диверсию в отношении перевозящего зерно судна. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

"Готовится медиавброс о том, что Москва якобы недовольна результатами продовольственной сделки по морским поставкам украинского зерна и готовит диверсию в отношении одного из коммерческих судов", – отметила дипломат.

Она подчеркнула, что Россия привержена достигнутым в Стамбуле договоренностям, напомнив, что украинские порты к настоящему времени покинули уже 27 судов с зерном. По ее словам, Москва заинтересована в продолжении соответствующей работы с целью обеспечения продовольственной безопасности наиболее уязвимых в этом плане стран.

"Предостерегаем Запад от подобного рода неприемлемых и опасных провокаций, вся ответственность за которые ляжет на их организаторов", – подытожила представитель российского МИД.

22 июля Россия, Турция и ООН заключили продуктовую сделку. Подписанное соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю. В рамках него предполагается, что суда могут выходить по согласованному коридору из трех портов, в том числе Одессы.

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