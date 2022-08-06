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Политика

04:33

Посол РФ назвал абсурдом попытки США обвинить Россию в продовольственном кризисе

политика

Фото: depositphotos/mur162

Попытки американских властей возложить ответственность за мировой продовольственный кризис на Россию являются абсурдными, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Так он прокомментировал недавние высказывания на эту тему главы Агентства США по международному развитию (USAID) Саманты Пауэр.

Антонов подчеркнул, что дефицит аграрной продукции связан с последствиями пандемии, перебоями в цепочках поставок, в том числе из-за антироссийских санкций, инфляцией, изменением климата.

"Отдельное место в этом ряду занимает "массив" незаконных антироссийских санкций. Ограничения намеренно составлены так, чтобы запутать и запугать зарубежные компании, максимально осложнить их сотрудничество с российскими предприятиями", – приводятся слова Антонова в телеграм-канале посольства.

По мнению главы дипмиссии, лживые заявления американских политиков связаны с тем, что Соединенные Штаты не могут смириться со своим отсутствием среди участников инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов.

22 июля Россия, Турция и ООН подписали в Стамбуле соглашение по экспорту зерна. Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы. Москва и Киев договорись, что суда, идущие с Украины с зерном, не должны подвергаться нападениям.

В МО РФ рассказали о мерах против провокаций на маршруте следования судна с зерном Украины

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