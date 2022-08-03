Тем временем украинские войска ударами из систем залпового огня подожгли поля с пшеницей в Пологском районе Запорожской области. По сообщениям республиканской администрации, боевики регулярно уничтожают урожай, а местные жители тушат огонь, рискуя собственными жизнями.

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