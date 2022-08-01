Байден распорядился передать Киеву военную помощь еще на 550 млн долларов

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал меморандум о выделении Киеву военной помощи еще на 550 миллионов долларов.

"Делегирую госсекретарю полномочия <...> использовать средства в размере до 550 миллионов долларов в виде оборонных изделий и услуг министерства обороны, а также военного обучения и подготовки для предоставления помощи Украине", – говорится в документе, распространенном пресс-службой Белого дома.

Ранее в Пентагоне заявили, что США с начала президентского срока Байдена оказали Украине военную помощь уже на 8,2 миллиарда долларов и намерены ее наращивать. При этом отмечалось, что Вашингтон пока не передавал Киеву военные самолеты и не проводит обучения украинских пилотов, однако помогает с запчастями для имеющегося у него авиапарка.

Западные страны, включая США, увеличили военную помощь Киеву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

