В Киеве заявили о прибытии польских танков

Фото: depositphotos/billperry

Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что польские танки уже прибыли в страну. Об этом сообщает РИА Новости.

"PT-91 Twardy (боевой танк. – Прим. ред.) от Польши уже на Украине. Спасибо нашим друзьям", – заявил Ермак.

Ранее бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски заявила, что украинские военные не подготовлены к использованию поставляемого странами Запада оружия, в связи с чем они занимаются его сбытом на Ближний Восток и черный рынок. Она напомнила, что случаи перепродажи были зафиксированы еще в 2015 и 2016 годах и другие периоды конфликта в Донбассе.

Западные страны увеличили объемы поставок оружия Киеву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

