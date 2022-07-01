США объявили о выделении Киеву новой военной помощи на 820 млн долларов

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Министерство обороны США объявило о выделении Украине новой военной помощи на сумму 820 миллионов долларов, сообщил пресс-секретарь ведомства Тодд Бриссил.

Киев получит боеприпасы для РСЗО HIMARS, 2 норвежских комплекса NASAMS, 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов и 4 контрбатарейных радара, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что министерство обороны США изучает порядка 1 300 предложений компаний по разработкам оружия и оборудования, которое в дальнейшем может быть поставлено на Украину.

В поле зрения Пентагона находятся порядка 800 предприятий с предложениями по ПВО, противотанковому оружию, БПЛА, контрбатарейной борьбе и коммуникациям.

При этом официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что поставки вооружений Украине могут приостановиться. По его словам, это произойдет, если американский сенат не примет законопроект о выделении новой помощи Киеву в размере почти 40 миллиардов долларов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

