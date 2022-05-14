Американский сенатор выступил против успеха Украины за счет банкротства США

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Заблокировавший законопроект о выделении Киеву 40 миллиардов долларов сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что желает успеха Украине, но не ценой банкротства Соединенных Штатов.

"Я очень симпатизирую Украине и желаю, чтобы она преуспела, однако я не хочу, чтобы это произошло ценой банкротства нашей страны", – сказал он в интервью радиостанции WMAL DC.

Законопроект о помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов палата представителей США одобрила на этой неделе, однако накануне на заседании сената Пол заблокировал документ и потребовал внести поправки об ужесточении надзора за расходованием средств.

Он также заявил, что конгресс должен тщательно взвесить затраты, которые понесет американская казна в случае принятия данной инициативы.

После официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что если сенат в итоге не примет данный законопроект, то поставки вооружений Украине со стороны Соединенных Штатов могут приостановиться.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО должны прекратить поставки оружия на Украину. По мнению дипломата, страны альянса делают все, чтобы помешать завершению специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР путем достижения политических договоренностей между Москвой и Киевом.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

