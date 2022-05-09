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Политика

09 мая, 22:51

Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

политика

Фото: depositphotos/palinchak

Президент США Джо Байден подписал закон, позволяющий применить практику ленд-лиза в отношении Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что ранее документ был одобрен обеими палатами американского парламента. Он предоставляет администрации Соединенных Штатов временное право поставлять на Украину и в другие страны Восточной Европы вооружения.

О планах Байдена подписать закон о ленд-лизе для Украины стало известно 6 мая. Комментируя в апреле подготовку данного документа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США и другие страны НАТО давно готовились накачивать Украину оружием.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Конгрессмены США одобрили законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу

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