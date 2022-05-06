Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины 9 мая – Псаки

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Президент США Джо Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины в понедельник, 9 мая. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

"В понедельник президент подпишет закон о ленд-лизе для защиты украинской демократии", – цитирует Псаки РИА Новости.

Представитель Белого дома добавила, что 8 мая американский лидер проведет онлайн-встречу с лидерами G7, в рамках которой участники обсудят "последние события" на Украине, санкции против РФ и поддержку Киеву. Виртуальное мероприятие, по словам Псаки, позволит показать "продолжающееся единство G7".

Проект закона о ленд-лизе для Украины, призванный упростить процесс оказания военной помощи стране на частично взаимообразной основе, американские сенаторы одобрили 7 апреля. Практика ленд-лиза активно применялась США во время Второй мировой войны для поддержки союзников по антигитлеровской коалиции.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала подготовку Вашингтоном данного закона, отметив, что США и другие страны НАТО давно готовились накачивать Украину оружием.