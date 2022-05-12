Сенатор в США заблокировал законопроект о выделении Украине помощи на 40 млрд долларов

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Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал принятие верхней палатой американского конгресса законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на рекордные почти 40 миллиардов долларов.

Конгрессмен обосновал свой отказ поддержать документ существующими в Соединенных Штатах высокими рисками в контексте государственных расходов, инфляции и госдолга.

В ходе выступления на заседании сената, трансляцию которого вел телеканал C-SPAN, он заявил, что нельзя спасать экономику Украины, обрекая экономику США. Пол подчеркнул, что конгресс должен тщательно взвесить затраты, которые понесет американская казна в случае принятия данного законопроекта.

Пол также попытался инициировать поправку о надзоре со стороны федеральных органов за выделением финансирования для Украины, однако данную поправку отклонил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер.

Накануне данный документ утвердила палата представителей американского конгресса. Проект набрал необходимое для утверждения число голосов. Согласно законопроекту, для Киева предусматривается военная, экономическая и гуманитарная помощь.

В конце апреля в Штатах одобрили законопроект, позволяющий поставлять Украине вооружения по ленд-лизу. Согласно документу, в 2022 и 2023 годах глава Белого дома может дать администрации США указание по предоставлению во временное пользование военной техники и имущества украинскому правительству или правительствам стран Восточной Европы, на которые якобы оказала воздействия проводимая Россией специальная военная операция по защите ЛНР и ДНР.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

