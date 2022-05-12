Сенатор в США заблокировал законопроект о выделении Украине помощи на 40 млрд долларов

12 мая, 23:40
Фото: depositphotos/eabff
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал принятие верхней палатой американского конгресса законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на рекордные почти 40 миллиардов долларов.
Конгрессмен обосновал свой отказ поддержать документ существующими в Соединенных Штатах высокими рисками в контексте государственных расходов, инфляции и госдолга.
В ходе выступления на заседании сената, трансляцию которого вел телеканал C-SPAN, он заявил, что нельзя спасать экономику Украины, обрекая экономику США. Пол подчеркнул, что конгресс должен тщательно взвесить затраты, которые понесет американская казна в случае принятия данного законопроекта.
Пол также попытался инициировать поправку о надзоре со стороны федеральных органов за выделением финансирования для Украины, однако данную поправку отклонил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер.
Накануне данный документ утвердила палата представителей американского конгресса. Проект набрал необходимое для утверждения число голосов. Согласно законопроекту, для Киева предусматривается военная, экономическая и гуманитарная помощь.
В конце апреля в Штатах одобрили законопроект, позволяющий поставлять Украине вооружения по ленд-лизу. Согласно документу, в 2022 и 2023 годах глава Белого дома может дать администрации США указание по предоставлению во временное пользование военной техники и имущества украинскому правительству или правительствам стран Восточной Европы, на которые якобы оказала воздействия проводимая Россией специальная военная операция по защите ЛНР и ДНР.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: