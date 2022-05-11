Конгрессмены США одобрили выделение Украине помощи на рекордные 40 млрд долларов

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Палата представителей американского конгресса утвердила законопроект о выделении Украине дополнительного пакета помощи на рекордную сумму в размере почти 40 миллиардов долларов.
Проект набрал необходимое для утверждения число голосов. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты законодательного органа США. Согласно документу, для Киева предусматривается военная, экономическая и гуманитарная помощь.
Накануне президент США Джо Байден потребовал от конгресса как можно быстрее выделить еще больше денег на военную помощь Украине. Он заявил, что ждет документ на подпись в ближайшие дни.
В конце апреля в Штатах одобрили законопроект, позволяющий поставлять Украине вооружения по ленд-лизу. Согласно документу, в 2022 и 2023 годах глава Белого дома может дать администрации США указание по предоставлению во временное пользование военной техники и имущества украинскому правительству или правительствам стран Восточной Европы, на которые якобы оказала воздействия проводимая Россией специальная военная операция по защите ЛНР и ДНР.
Кроме того, американский лидер должен будет создать ускоренные механизмы поставок вооружений не позднее чем через 60 дней после принятия законопроекта. До этого данную инициативу одобрил сенат конгресса Соединенных Штатов. Теперь она поступит на подпись президенту США Джо Байдену.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Эксперты оценили принятие в США закона о ленд-лизе для Украины
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