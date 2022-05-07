В Пентагоне раскрыли стоимость нового пакета военной помощи Украине

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Стоимость нового пакета военной помощи США Украине составляет до 150 миллионов долларов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Пентагон.
По данным ведомства, из его резервов будут переданы еще 25 тысяч артиллерийских снарядов натовского калибра 155 миллиметров, три контрбатарейных радара AN/TPQ-36, средства радиоэлектронной борьбы, а также полевое оборудование и запасные части.
Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении дополнительного пакета военной помощи для Украины. По словам Байдена, администрация США почти исчерпала финансирование, которое может быть использовано для отправки помощи Украине в сфере безопасности. Он добавил, что Конгресс должен быстро предоставить запрошенное финансирование для усиления позиций Киева на поле боя и за столом переговоров.
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что передача Соединенными Штатами и Североатлантическим Альянсом Украине разведданных не способствует быстрому завершению специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, но не помешает доведению ее до конца.
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