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Происшествия

22 апреля, 22:09

В МО РФ заявили о погибшем члене экипажа затонувшего крейсера "Москва"

происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Один из членов экипажа крейсера "Москва" погиб при попытке тушения возгорания, а 27 человек пропали без вести. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В министерстве подчеркнули, что остальные 396 членов экипажа были эвакуированы на корабли Черноморского флота, а после доставлены в Севастополь.

В Минобороны пообещали оказать необходимую помощь семьям погибшего и пропавших без вести.

"По результатам собеседования командования Черноморского флота с членами экипажа крейсера "Москва" абсолютное большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы выразили желание продолжить службу на кораблях Черноморского флота", – говорится в сообщении.

Ночью 14 апреля стало известно о том, что на ракетном крейсере "Москва" в результате пожара сдетонировал боеприпас. В результате ЧП экипаж был полностью эвакуирован.

Позднее сообщалось, что крейсер затонул при буксировке в порт назначения. Корабль потерял устойчивость в условиях штормового волнения.

Главнокомандующий ВМФ встретился с экипажем крейсера "Москва"

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